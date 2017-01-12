В Ленобласти задержали несовершеннолетнего автоугонщика
12.01.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 9 января 2017 года неизвестный злоумышленник похитил автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный у дома 27 на Парковой улице в посёлке Елизаветино Гатчинского района Ленобласти. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
11 января данный автомобиль был обнаружен в лесополосе у кладбища в двух километрах от деревни Шпанькова в сгоревшем состоянии.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районной полиции по "горячим" следам задержали и полностью изобличили в совершении указанного преступления 16-летнего учащегося колледжа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
11 января данный автомобиль был обнаружен в лесополосе у кладбища в двух километрах от деревни Шпанькова в сгоревшем состоянии.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районной полиции по "горячим" следам задержали и полностью изобличили в совершении указанного преступления 16-летнего учащегося колледжа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.