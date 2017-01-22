В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
22.01.2017, 23:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 22 января 2017 года в одном из домов в деревне Ящера Лужского района Ленобласти с ножевым ранением было обнаружено тело 37-летней женщины.
Спустя несколько часов в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Лужскому району по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Гражданин изобличён в том, что в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанёс женщине смертельное ножевое ранение, после чего с места преступления скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан.
Спустя несколько часов в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Лужскому району по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Гражданин изобличён в том, что в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанёс женщине смертельное ножевое ранение, после чего с места преступления скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан.