В "Лужники" вернут исторические светильники
10.02.2017, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1500 новых светильников появится на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По его словам, выбор дизайна для уличных светильников оказался непростой задачей. Необходимо было поддержать концепцию сохранения исторического облика «Лужников» и в то же время более эффективно осветить отдельные площадки.
«Мы рассмотрели множество вариантов и решили оставить старые образцы фонарей на Аллее Славы, чтобы сохранить её исторический вид. На остальной территории установим современные светильники, дизайн которых будет отсылать посетителей к теме спорта. Кроме того, некоторые пространства олимпийского комплекса требуют более интенсивного освещения. И с этой задачей новые светильники должны справиться лучше, чем исторические», - рассказал М. Хуснуллин.
Он отметил, что светильники установят на 1200 опорах различного типа, часть из них уже готова. Полностью завершить установку можно будет по окончании всех строительных работ в «Лужниках».
«Кроме уличного освещения, предусмотрена архитектурная подсветка фасада стадиона: праздничная на время мероприятий и будничная для освещения стадиона в ночное время», - заключил М. Хуснуллин.
Напомним, в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу-2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля.
В ходе реконструкции кровлю стадиона «Лужники» планируется превратить в огромный медиаэкран, на котором будут транслироваться матчи.
На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
Как ранее заявил М. Хуснуллин, Большая спортивная арена «Лужники» будет готова к вводу в марте этого года.
По его словам, выбор дизайна для уличных светильников оказался непростой задачей. Необходимо было поддержать концепцию сохранения исторического облика «Лужников» и в то же время более эффективно осветить отдельные площадки.
«Мы рассмотрели множество вариантов и решили оставить старые образцы фонарей на Аллее Славы, чтобы сохранить её исторический вид. На остальной территории установим современные светильники, дизайн которых будет отсылать посетителей к теме спорта. Кроме того, некоторые пространства олимпийского комплекса требуют более интенсивного освещения. И с этой задачей новые светильники должны справиться лучше, чем исторические», - рассказал М. Хуснуллин.
Он отметил, что светильники установят на 1200 опорах различного типа, часть из них уже готова. Полностью завершить установку можно будет по окончании всех строительных работ в «Лужниках».
«Кроме уличного освещения, предусмотрена архитектурная подсветка фасада стадиона: праздничная на время мероприятий и будничная для освещения стадиона в ночное время», - заключил М. Хуснуллин.
Напомним, в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу-2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля.
В ходе реконструкции кровлю стадиона «Лужники» планируется превратить в огромный медиаэкран, на котором будут транслироваться матчи.
На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
Как ранее заявил М. Хуснуллин, Большая спортивная арена «Лужники» будет готова к вводу в марте этого года.