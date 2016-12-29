В Люберцах изъято более 1 кг героина
29.12.2016, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов на ул. Юбилейная установлен и задержан 34-летний житель Средней Азии. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят свёрток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По результатам химического исследования установлено, что вещество в свёртке является наркотическим средством – героином, общим весом более 2,5 граммов.
При проведении обыска по месту проживания задержанного полицейскими обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, по результатам химического исследования, являющимся наркотическим средством – героином, общей массой более 1 кг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
По результатам химического исследования установлено, что вещество в свёртке является наркотическим средством – героином, общим весом более 2,5 граммов.
При проведении обыска по месту проживания задержанного полицейскими обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, по результатам химического исследования, являющимся наркотическим средством – героином, общей массой более 1 кг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.