ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Двоих нарушителей чистоты и порядка в поселении Малаховка в Люберцах в субботу оштрафовали на 6 тыс. рублей в ходе антимусорного рейда #СвиньЯ?.



Областная акция #СвиньЯ? против незаконного выброса мусора проходит по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Рейды по выявлению нарушителей проходят в Люберцах ежедневно.



«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сформированы пять оперативных групп, пресекающих незаконные сбросы мусора на улицах и автомобильных дорогах. В мобильный патруль вошли представители администрации, полиции, ГИБДД, Госадмтехнадзора, общественники и активисты», – подчеркнул Ружицкий.