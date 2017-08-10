В Люберцах откроется новая школа на 1,1 тыс. учащихся
10.08.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках рабочей поездки в город Люберцы губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел новую школу № 28, которая откроется с началом учебного года.
«Мы сейчас проверяем готовность новых школ к учебному сезону. Были уже в Королёве, в Ленинском, Одинцовском районах. В этом году открываем в Подмосковье 26 школ. Каждый год в Московской области становится на 30 тысяч школьников больше. В этом году увеличение первоклассников на 7,5–8 тысяч», – приводятся в сообщении слова Воробьева.
Новая школа в Люберцах рассчитана на 1,1 тысячи учащихся, на зачисление в данное образовательное учреждение подано более 700 заявлений. В школе предусмотрена столовая на 550 мест, актовый зал на 715 человек, тренажерный и хореографический залы, шахматный клуб с напольной доской и ростовыми фигурами, оборудованные зоны отдыха, компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-клуб, уточняется в материале.
Школа полностью оснащена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – в ней оборудованы 94 интерактивные доски, 216 компьютеров. Для повышения качества образования профильные кабинеты химии, физики, биологии, информатики укомплектованы современным опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. На территории школы расположены спортивные площадки с беговыми дорожками, игровые комплексы, поясняется в сообщении.
С учетом запроса жителей микрорайона в учебном заведении будут открыты классы с углубленным изучением математики, информатики, физики, а также предпрофильные и профильные классы (10–11-й классы) по трем направлениям: технологическое (физико-математическое), социально-экономическое, универсальное, добавляется в материале.
Система общего образования городского округа Люберцы включает 43 учреждения. В наступающем учебном году в них будут обучаться более 29 тысяч человек, из которых 3593 – первоклассники. Количество обучающихся во вторую смену в городском округе составляет 2,5% от общего числа. В целях ликвидации второй смены предусмотрено строительство корпуса школы №54 в городском поселке Октябрьский, пристроек к школам №55 и №59 в городском поселке Красково, школы на 275 мест в городском поселке Малаховка, заключается в сообщении.
«Мы сейчас проверяем готовность новых школ к учебному сезону. Были уже в Королёве, в Ленинском, Одинцовском районах. В этом году открываем в Подмосковье 26 школ. Каждый год в Московской области становится на 30 тысяч школьников больше. В этом году увеличение первоклассников на 7,5–8 тысяч», – приводятся в сообщении слова Воробьева.
Новая школа в Люберцах рассчитана на 1,1 тысячи учащихся, на зачисление в данное образовательное учреждение подано более 700 заявлений. В школе предусмотрена столовая на 550 мест, актовый зал на 715 человек, тренажерный и хореографический залы, шахматный клуб с напольной доской и ростовыми фигурами, оборудованные зоны отдыха, компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-клуб, уточняется в материале.
Школа полностью оснащена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – в ней оборудованы 94 интерактивные доски, 216 компьютеров. Для повышения качества образования профильные кабинеты химии, физики, биологии, информатики укомплектованы современным опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. На территории школы расположены спортивные площадки с беговыми дорожками, игровые комплексы, поясняется в сообщении.
С учетом запроса жителей микрорайона в учебном заведении будут открыты классы с углубленным изучением математики, информатики, физики, а также предпрофильные и профильные классы (10–11-й классы) по трем направлениям: технологическое (физико-математическое), социально-экономическое, универсальное, добавляется в материале.
Система общего образования городского округа Люберцы включает 43 учреждения. В наступающем учебном году в них будут обучаться более 29 тысяч человек, из которых 3593 – первоклассники. Количество обучающихся во вторую смену в городском округе составляет 2,5% от общего числа. В целях ликвидации второй смены предусмотрено строительство корпуса школы №54 в городском поселке Октябрьский, пристроек к школам №55 и №59 в городском поселке Красково, школы на 275 мест в городском поселке Малаховка, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru