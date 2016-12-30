ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 декабря в правоохранительные органы Люберецкого района поступила информация об обнаружении тела неизвестной женщины в одной из квартир дома на проспекте Победы г. Люберцы с признаками насильственной смерти.

Следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным тело принадлежит 26-летней жительнице города Москвы.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний житель Новгородской области.