В МГУ обсудили проблемы антимонопольного регулирования
21.02.2017, 16:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 февраля 2017 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялся круглый стол «Актуальные проблемы антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности», а также заседание комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства
В мероприятии приняли участие представители ведущих юридических вузов страны, органов власти, а также профессиональное юридическое сообщество. Круглый стол стал платформой для обсуждения важнейших вопросов развития конкурентного законодательства, выработке предложений для внесения изменений в действующие правовые акты, совершенствования механизмов последствий нарушения антимонопольного законодательства.
Особое место в дискуссии было отведено вопросам ответственности за антиконкурентные соглашения, а также проблемам совершенствования антимонопольного законодательства.
Ольга Франскевич, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями, рассказала о структурных изменениях современных картелей, что обуславливает необходимость законодательного определения и более детальной регламентации мер ответственности за такие нарушения.
Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев осветил ряд проблемных вопросов правоприменительной практики по делам об антиконкурентных соглашениях, а также внёс предложения по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.
В мероприятии приняли участие представители ведущих юридических вузов страны, органов власти, а также профессиональное юридическое сообщество. Круглый стол стал платформой для обсуждения важнейших вопросов развития конкурентного законодательства, выработке предложений для внесения изменений в действующие правовые акты, совершенствования механизмов последствий нарушения антимонопольного законодательства.
Особое место в дискуссии было отведено вопросам ответственности за антиконкурентные соглашения, а также проблемам совершенствования антимонопольного законодательства.
Ольга Франскевич, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями, рассказала о структурных изменениях современных картелей, что обуславливает необходимость законодательного определения и более детальной регламентации мер ответственности за такие нарушения.
Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев осветил ряд проблемных вопросов правоприменительной практики по делам об антиконкурентных соглашениях, а также внёс предложения по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.