ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял президента вашингтонского политологического «Центра за мир на Ближнем Востоке», бывшего члена Конгресса США Р.Векслера.



В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов развития ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования. При этом была констатирована важность поддержания конструктивного российско-американского взаимодействия в интересах скорейшего разрешения конфликтных ситуаций в регионе.