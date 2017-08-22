В Магаданской области состоялся первый выпуск сиговых
22.08.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Колымское водохранилище выпустили первую партию молоди сиговых, выращенную силами специалистов МагаданНИРО. Выпуск осуществляли в целях компенсации ущерба, который наносит водным биоресурсам и среде их обитания деятельность золотодобывающих предприятий.
Работы по инкубации икры сигов проведены в Магаданской области впервые за последние 30 лет деятельности Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ). Отработка биотехнологии искусственного воспроизводства сигов в условиях крайнего северо-востока России открывает возможность зарыбления сиговыми видами рыб Колымского водохранилища и других водных объектов. В последние десятилетия компенсационные мероприятия по пресноводным объектам в Магаданской области проводились фрагментарно только по карасям и хариусу.
К работам по искусственному воспроизводству пеляди для дальнейшего использования молоди в компенсационных мероприятиях магаданский институт Росрыболовства приступил в 2016-2017 годы после передачи ему в оперативное управление Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ), на мощностях которой по госзаданию занимались искусственным воспроизводством лососей, компенсационными выпусками, а также осуществляли экспериментальные работы.
За счет собственных средств института в октябре 2016 году на Ольской ЭПАБ установлены аппараты «Вейса», смонтировали и запустили установку полузамкнутого водоснабжения, позволяющую инкубировать до 5 млн икринок сиговых в год, при необходимости возможно расширение производственных мощностей.
Для освоения биотехники искусственного воспроизводства сиговых сотрудники МагаданНИРО приняли участие в Девятом Международном научно-производственном совещании (конференции) «Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых видов рыб», в декабре 2016 года в Тюмени, посетили крупнейшее в России по объемам инкубации икры сигов рыбоводное предприятие «Тобольский региональный рыбопитомник» (филиал ФГБНУ «Госрыбцентр»). В марте 2017 года ФГБНУ «МагаданНИРО» закупил в Новосибирске на «Криводановском рыбоводном заводе» икру пеляди и доставил авиатранспортом на Ольскую ЭПАБ для инкубации.
Перед выпуском совместно с представителями Охотского территориального управления Росрыболовства и главным ветеринарным врачом Магаданской области проведена инвентаризация и оценка состояния молоди пеляди: общее количество составило – 0,116 млн. экз.; средняя масса тела - 0,52 г; состояние удовлетворительное, заболевания по аэромонозу не выявлено.
Работы по инкубации икры сигов проведены в Магаданской области впервые за последние 30 лет деятельности Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ). Отработка биотехнологии искусственного воспроизводства сигов в условиях крайнего северо-востока России открывает возможность зарыбления сиговыми видами рыб Колымского водохранилища и других водных объектов. В последние десятилетия компенсационные мероприятия по пресноводным объектам в Магаданской области проводились фрагментарно только по карасям и хариусу.
К работам по искусственному воспроизводству пеляди для дальнейшего использования молоди в компенсационных мероприятиях магаданский институт Росрыболовства приступил в 2016-2017 годы после передачи ему в оперативное управление Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы (ОЭПАБ), на мощностях которой по госзаданию занимались искусственным воспроизводством лососей, компенсационными выпусками, а также осуществляли экспериментальные работы.
За счет собственных средств института в октябре 2016 году на Ольской ЭПАБ установлены аппараты «Вейса», смонтировали и запустили установку полузамкнутого водоснабжения, позволяющую инкубировать до 5 млн икринок сиговых в год, при необходимости возможно расширение производственных мощностей.
Для освоения биотехники искусственного воспроизводства сиговых сотрудники МагаданНИРО приняли участие в Девятом Международном научно-производственном совещании (конференции) «Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых видов рыб», в декабре 2016 года в Тюмени, посетили крупнейшее в России по объемам инкубации икры сигов рыбоводное предприятие «Тобольский региональный рыбопитомник» (филиал ФГБНУ «Госрыбцентр»). В марте 2017 года ФГБНУ «МагаданНИРО» закупил в Новосибирске на «Криводановском рыбоводном заводе» икру пеляди и доставил авиатранспортом на Ольскую ЭПАБ для инкубации.
Перед выпуском совместно с представителями Охотского территориального управления Росрыболовства и главным ветеринарным врачом Магаданской области проведена инвентаризация и оценка состояния молоди пеляди: общее количество составило – 0,116 млн. экз.; средняя масса тела - 0,52 г; состояние удовлетворительное, заболевания по аэромонозу не выявлено.
Источник: Росрыболовство