В. Матвиенко: Россия готова к диалогу с властями США по вопросам усыновления детей
18.01.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко выразила готовность российской стороны обсуждать с властями США вопрос об усыновлении детей из России. "Мы готовы к диалогу с властями США по так называемому закону Димы Яковлева", - сказала она журналистам.
По её словам, если США дадут гарантии того, что риски для здоровья и жизни российских детей будут устранены, их права защищены, если будет налажен диалог, то проблему можно решить. "Нужны шаги со стороны США, чтобы изменить ситуацию и защитить интересы детей, которые усыновляются в России".
Она назвала неконструктивным обращение американских семей в Европейский суд по правам человека. По её словам, нереализованные намерения семей из США усыновить детей из России не свидетельствуют об ущемлении прав американцев.
Валентина Матвиенко отметила, что за последние три года со стороны властей США не было попыток начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей, скорректировать имеющееся соглашения в этой сфере и найти пути решения проблемы.
При этом Председатель Совета Федерации подчеркнула, что за этот период в нашей стране уменьшилось количество детей-сирот в детских домах и увеличилось количество усыновлений среди российских семей. "Это позитивная гуманистическая тенденция в российском обществе. Государство делает многое, чтобы заботиться об этих детях".
Касаясь развития межпарламентских российско-американских отношений, Валентина Матвиенко сказала: "Мы пытались выйти на диалог с членами Конгресса, при этом понимая, что в США преобладает общий негативный фон на выстраивание отношений с Россией".
Вместе с тем, Председатель СФ добавила, что Совет Федерации относится с осторожным оптимизмом и проявляет заинтересованность в налаживании конструктивных отношений с Конгрессом США. Она призвала дождаться обнародования приоритетов внутренней и внешней политики нового Президента Соединённых Штатов.
Валентина Матвиенко выразила надежду, что в случае выстраивания Дональдом Трампом и его командой политики, направленной на диалог с Россией и поиск важных сфер для сотрудничества, позиция Конгресса будет также меняться. "Межпарламентское взаимодействие крайне важно", - подчеркнула она.
По её словам, если США дадут гарантии того, что риски для здоровья и жизни российских детей будут устранены, их права защищены, если будет налажен диалог, то проблему можно решить. "Нужны шаги со стороны США, чтобы изменить ситуацию и защитить интересы детей, которые усыновляются в России".
Она назвала неконструктивным обращение американских семей в Европейский суд по правам человека. По её словам, нереализованные намерения семей из США усыновить детей из России не свидетельствуют об ущемлении прав американцев.
Валентина Матвиенко отметила, что за последние три года со стороны властей США не было попыток начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей, скорректировать имеющееся соглашения в этой сфере и найти пути решения проблемы.
При этом Председатель Совета Федерации подчеркнула, что за этот период в нашей стране уменьшилось количество детей-сирот в детских домах и увеличилось количество усыновлений среди российских семей. "Это позитивная гуманистическая тенденция в российском обществе. Государство делает многое, чтобы заботиться об этих детях".
Касаясь развития межпарламентских российско-американских отношений, Валентина Матвиенко сказала: "Мы пытались выйти на диалог с членами Конгресса, при этом понимая, что в США преобладает общий негативный фон на выстраивание отношений с Россией".
Вместе с тем, Председатель СФ добавила, что Совет Федерации относится с осторожным оптимизмом и проявляет заинтересованность в налаживании конструктивных отношений с Конгрессом США. Она призвала дождаться обнародования приоритетов внутренней и внешней политики нового Президента Соединённых Штатов.
Валентина Матвиенко выразила надежду, что в случае выстраивания Дональдом Трампом и его командой политики, направленной на диалог с Россией и поиск важных сфер для сотрудничества, позиция Конгресса будет также меняться. "Межпарламентское взаимодействие крайне важно", - подчеркнула она.