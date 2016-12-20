ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Директором департамента по нераспространению, контролю за вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Ульяновым сделано заявление о том, что на данный момент в Иране нет проблем.

"Насколько я пониманию, по состоянию на сегодняшний день такой проблемы нет, хотя она периодически возникает. Она перевозится с территории Ирана за пределы страны, в частности, в Оман. Американцы выкупили довольно большой объём тоже", —такое сообщение получили представители средств массовой информации от высокопоставленного дипломата. Помимо этого, господином Ульяновым было отмечено, что "то же самое сделал наш Росатом, который был заинтересован в такой покупке".

Следует отметить, что прошлого месяца ежеквартальный доклад МАГАТЭ сообщал, что запасы тяжёлой воды в Иране превысили сто тридцать тонн, что пока в незначительной степени превышает лимит, который был установлен в рамках соглашения, однако генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано было сделано заявление о том, что иранские власти должны впредь избегать превышения количества тяжёлой воды.

В ноябре нынешнего года представителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехрузом Камальванди было заявлено, что Иран после доклада МАГАТЭ транспортировал тяжёлую воду в Оман для последующей продажи. Следует отметить, что ранее Иран уже продавал тяжёлую воду Российской Федерации и Соединённым Штатам Америки.