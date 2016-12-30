В Минкомсвязи назначен директор департамента развития высоких технологий
30.12.2016, 17:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о назначении Салавата Мигранова на должность директора Департамента развития высоких технологий.
В должности директора департамента Салават Мигранов будет курировать вопросы содействия инновационной и научно-технической деятельности; поддержки развития ИТ-отрасли; реализации политики в сфере импортозамещения и развития отраслевого образования.
С 2000 по 2003 годы занимал пост ведущего юристконсультанта, советника управляющего в Международном промышленном банке. Также в 2003 году являлся советником отдела №1 Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ. С 2003 по 2004 годы — заместитель руководителя Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1.
С 2004 по 2015 годы работал в различных юридических, информационных и нефтегазовых компаниях.
С мая 2016 года работал заместителем директора Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России.
В должности директора департамента Салават Мигранов будет курировать вопросы содействия инновационной и научно-технической деятельности; поддержки развития ИТ-отрасли; реализации политики в сфере импортозамещения и развития отраслевого образования.
С 2000 по 2003 годы занимал пост ведущего юристконсультанта, советника управляющего в Международном промышленном банке. Также в 2003 году являлся советником отдела №1 Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ. С 2003 по 2004 годы — заместитель руководителя Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1.
С 2004 по 2015 годы работал в различных юридических, информационных и нефтегазовых компаниях.
С мая 2016 года работал заместителем директора Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России.