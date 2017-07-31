ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 июля 2017 года состоялась встреча заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Пак Ро Бёком. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, сотрудничество в области гражданской авиации и автомобилестроения. Александр Морозов рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых автомобильной промышленности.



По его словам, в настоящий момент вектор государственной политики в области автопрома направлен в сторону реализации легитимного с точки зрения норм ВТО, открытого и публичного механизма углубления локализации производимой продукции, с привлечением поставщиков отечественного сырья и материалов, предусматривающего интеграцию российских поставщиков второго и третьего уровней в глобальные цепочки поставок.



Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов, как российских, так и иностранных, является специальный инвестиционный контракт (СПИК), который вызвал интерес корейской стороны.