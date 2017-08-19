ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе выездного совещание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в г. Рыбинск обсудили вопросы развития производства отечественной внедорожной техники. В мероприятии приняли участие представители Российского экспортного центра, руководство Ярославской области, российские отраслевые производители.

Директором департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгением Корчевым был отмечен огромный потенциал производства внедорожной техники в г. Рыбинск.

«Совещание такого масштаба проводится в России впервые, – отметил он. - Мы видим, что отраслевое производство в ближайшей перспективе может вырасти в разы, сократив импорт аналогичной техники. В последние три года поставки зарубежных аналогов снизились почти в 10 раз. Сейчас доля импорта этой продукции в России составляет порядка 50 процентов, тогда как ещё в 2014 году отечественный товар занимал лишь 15 процентов рынка».

Важным фактором стимулирования отечественного производства внедорожной техники должна стать реализация комплекса мер поддержки, осуществляемых Минпромторгом России. Уже сегодня работают механизмы Фонда развития промышленности, идёт реализация мероприятий, связанных с выпуском пилотных партий продукции, поддержкой спроса. Производителям субсидируется участие в выставках, транспортировка продукции за рубеж, сертификация на внешних рынках.