ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провёл селекторное совещание по вопросам уборочных работ и заготовки кормов на зимне-стойловый период 2017-2018 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он призвал регионы нарастить темпы заготовки и отметил, что формальный подход к этой задаче недопустим. Хатуов потребовал от глав региональных органов управления АПК усилить контроль за ситуацией с заготовкой кормов, а при необходимости осуществить пересчёт потребностей в кормах.

На 26 июля 2017 года во всех категориях хозяйств РФ заготовлено 30,1 млн тонн грубых и сочных кормов без учёта переходящих остатков прошлого года. Это соответствует 10,4 млн тонн в кормовых единицах.

На совещании выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарёв: "Урожайность зерновых культур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах выше, чем в прошлом году. Здесь все силы брошены на уборку и это правильно. Хочется отметить, что в среднем сбор овощей и картофеля был начат на пару недель позже, благодаря высокой урожайности этих культур в ЮФО удалось стабилизировать розничные цены по стране".

Регионы юга России традиционно имеют больше возможностей по заготовке кормов по сравнению с другими территориями страны. Это выражается и в объёмах площадей и благоприятных климатических условиях. Однако, должного урожая кормов в этом году пока не получено.

Чекмарёв отметил важность оценки качества получаемых кормов. С этой целью регионам рекомендовано возродить кормовые лаборатории, подобрать соответствующих специалистов и при необходимости повысить их квалификацию, чтобы к следующему сезону иметь весь необходимый арсенал для заготовки зерна высокого качества.

Руководители 14 региональных органов управления АПК в ходе обратной связи представили свои доклады о ходе уборочных и кормозаготовочных работ. Во многих регионах ЮФО и СКФО уборка зерновых и зернобобовых закончена или подходит к концу. Заготовка кормов находится в самом разгаре.