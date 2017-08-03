ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель министра сельского хозяйства России Игорь Кузин провёл заседание Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Заместитель министра Игорь Кузин сообщил, что рабочая группа получила 95 проектов на общую сумму 26,7 млрд рублей. Допущен к рассмотрению и утверждению на заседании комиссии 41 проект на общую сумму 14,8 млрд рублей. Объём государственной поддержки по одобренным проектам составит 2,6 млрд рублей.

Общий объём поддержки по возмещению части прямых понесённых затрат на строительство и модернизацию объектов АПК с учётом проведённого отбора составит 12,9 млрд рублей из федерального бюджета в 2017 году.

Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК Наталия Чернецова сообщила о результатах отбора инвестиционных проектов в АПК.

Большинство из представленных инвестпроектов направлены на строительство и модернизацию тепличных и молочных комплексов, картофеле - и овоще-, плодохранилищ, а также селекционно-генетических центров.

К регионам-лидерам по количеству отобранных проектов и объёму средств на возмещение Наталия Чернецова отнесла Чеченскую Республику, Краснодарский и Ставропольские края, республики Саха (Якутия) и Татарстан.

По направлению "тепличные комплексы" больше всего заявок было направлено из Краснодарского и Ставропольского краёв; "молочные комплексы" - из Чеченской Республики и Воронежской области; "картофеле - и овощехранилища" - из Чеченской Республики и Нижегородской области; "плодохранилища" - из Воронежской области и Кабардино-Балкарской Республики.

Все представленные проекты были одобрены Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Итоги отбора будут размещены в виде протокола заседания комиссии на официальном сайте Минсельхоза России не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.

В заседании Комиссии принял участие статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, руководители профильных департаментов Минсельхоза России, а также отраслевых союзов и ассоциаций, банковского сообщества.

Начиная с 2015 года, государство возмещает от 20% до 35% затрат на строительство и (или) модернизацию молочных и тепличных комплексов, овоще - и картофелехранилищ, плодохранилищ, оптово-распределительных, селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.

Размер компенсации зависит от направления:

- для тепличных комплексов, хранилищ и ОРЦ - 20% сметной стоимости (но не выше предельной стоимости объекта, для регионов, входящих в состав ДФО - 25 %);

- для молочных ферм и селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы чёрно-пёстрых, палевых и красных пород - 30 % сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта, а для регионов, входящих в состав ДФО - 35 %).