ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минсельхозе России под председательством первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова и руководителя ФАНО России Михаила Котюкова прошло совещание по вопросу реализации научно-технической программы в части создания генофонда по птицеводству.



"Зависимость от импортного племенного материала, особенно в птицеводстве, высока и составляет 80-90%. Сегодня важной задачей является создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной и яичной птицы", – сообщил Хатуов, открывая совещание.



Для решения проблемы импортозамещения в птицеводстве научным и экспертным сообществом обсуждаются механизмы реализации мероприятий по совершенствованию технологии ведения селекции и генетики, производству и переработке мяса, а также вопросы, связанные с ветеринарией и биобезопасностью.



Благодаря реализации программных мероприятий к 2025 году планируется довести удельный вес производства товарной продукции от кроссов отечественной селекции по мясным курам до 25-30%, яичным - 40-45%.