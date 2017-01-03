В Минспорта подвели итоги внедрения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
03.01.2017, 13:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комплекс ГТО был введён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 24 марта 2014 г. № 172 в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р утверждён план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, координацию которого осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.
В ходе реализации мероприятий плана принято порядка 50 нормативных правовых актов федерального уровня, в том числе определяющие государственные требования комплекса ГТО, порядок создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и положение о них, порядок организации и проведения тестирования населения, методические рекомендации по организации судейства, порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов), соответствующими знаками отличия, фирменный стиль ГТО и другое.
При поддержке федерального и региональных бюджетов в субъектах Российской Федерации создано 2 435 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (текстов) комплекса ГТО, которые оборудованы необходимым инвентарём.
Планируется увеличить количество организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением, более чем на 40 тысяч, в том числе через создание физкультурно-спортивных клубов в образовательных организациях, по месту жительства, на предприятиях и в учреждениях.
К настоящему времени около 300 тысяч из свыше 700 тысяч человек, приступивших к выполнению испытаний комплекса ГТО, прошли тесты на знаки отличия.
Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО, от общего количества принявших участие в его испытаниях, составила почти 40 процентов.
Особо отметим, что в 2016 году Минспортом России осуществлена научно-исследовательская работа по вопросу классификацией инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и установления нормативов испытаний (тестов) ГТО, что даёт возможность инвалидам по всем формам заболевания, на добровольной основе протестировать уровень своей физической подготовленности и выполнить его нормативы. В 2017 году планируется проведение апробации в ряде субъектов Российской Федерации нормативов ГТО для инвалидов, с последующим утверждением нормативов приказом Минспорта России и внедрение их на всей территории Российской Федерации в 2018 году.
Продолжает расти популярность Автоматизированной информационной системы "Готов к труду и обороне", созданной для централизации и ведения единого реестра и учёта достижений населения Российской Федерации в рамках реализации комплекса ГТО. Она состоит из электронной базы данных участников комплекса ГТО и интернет-портала www.gto.ru. Количество зарегистрированных пользователей АИС ГТО в 2016 году достигло более 3,5 миллионов, а число посещений интернет-портала более 65 миллионов - около 145 тысяч визитов в сутки.
В 2016 году реализован план по популяризации комплекса ГТО, в рамках которого проведено более 120 мероприятий. Одним из масштабных является промопроект "Послы ГТО". В настоящий момент 12 федеральных и 57 региональных послов ГТО активно включились в работу по пропаганде комплекса ГТО.
Согласно плану поэтапного внедрения комплекса ГТО в январе 2017 года начинается третий (заключительный) этап, который распространяется на все категории населения на всей территории России.
По предварительной оценке Министерства спорта Российской Федерации в 2016-2018 годах в выполнении нормативов комплекса ГТО примут участие до 10 млн человек.
В 2016 году завершился второй этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р утверждён план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, координацию которого осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.
В ходе реализации мероприятий плана принято порядка 50 нормативных правовых актов федерального уровня, в том числе определяющие государственные требования комплекса ГТО, порядок создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и положение о них, порядок организации и проведения тестирования населения, методические рекомендации по организации судейства, порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов), соответствующими знаками отличия, фирменный стиль ГТО и другое.
При поддержке федерального и региональных бюджетов в субъектах Российской Федерации создано 2 435 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (текстов) комплекса ГТО, которые оборудованы необходимым инвентарём.
Планируется увеличить количество организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением, более чем на 40 тысяч, в том числе через создание физкультурно-спортивных клубов в образовательных организациях, по месту жительства, на предприятиях и в учреждениях.
К настоящему времени около 300 тысяч из свыше 700 тысяч человек, приступивших к выполнению испытаний комплекса ГТО, прошли тесты на знаки отличия.
Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО, от общего количества принявших участие в его испытаниях, составила почти 40 процентов.
Особо отметим, что в 2016 году Минспортом России осуществлена научно-исследовательская работа по вопросу классификацией инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и установления нормативов испытаний (тестов) ГТО, что даёт возможность инвалидам по всем формам заболевания, на добровольной основе протестировать уровень своей физической подготовленности и выполнить его нормативы. В 2017 году планируется проведение апробации в ряде субъектов Российской Федерации нормативов ГТО для инвалидов, с последующим утверждением нормативов приказом Минспорта России и внедрение их на всей территории Российской Федерации в 2018 году.
Продолжает расти популярность Автоматизированной информационной системы "Готов к труду и обороне", созданной для централизации и ведения единого реестра и учёта достижений населения Российской Федерации в рамках реализации комплекса ГТО. Она состоит из электронной базы данных участников комплекса ГТО и интернет-портала www.gto.ru. Количество зарегистрированных пользователей АИС ГТО в 2016 году достигло более 3,5 миллионов, а число посещений интернет-портала более 65 миллионов - около 145 тысяч визитов в сутки.
В 2016 году реализован план по популяризации комплекса ГТО, в рамках которого проведено более 120 мероприятий. Одним из масштабных является промопроект "Послы ГТО". В настоящий момент 12 федеральных и 57 региональных послов ГТО активно включились в работу по пропаганде комплекса ГТО.
Согласно плану поэтапного внедрения комплекса ГТО в январе 2017 года начинается третий (заключительный) этап, который распространяется на все категории населения на всей территории России.
По предварительной оценке Министерства спорта Российской Федерации в 2016-2018 годах в выполнении нормативов комплекса ГТО примут участие до 10 млн человек.
В 2016 году завершился второй этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации.