В Минвостокразвития ожидают в течение 2017 года поступления 250 тысяч заявок на "дальневосточный гектар"
«Мы ожидаем что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение «дальневосточного гектара». Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке – 6,2 млн человек – то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы, – сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, – Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей».
Более 5,2 тысяч участков предоставлено в пользование, значительная часть участков находится на разных стадиях рассмотрения: на кадастровом учёте, стадии подготовке договора или согласовании документов с гражданами. Оформление участка занимает не более 60 дней.
Наиболее часто заявления на получение «дальневосточного гектара» поступают от мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.
«Это наиболее экономически активное население. Жители европейской части России рассматривают получение «дальневосточного гектара» под бизнес-проекты. Прежде всего это проекты в сфере сельского хозяйства и рекреации», – прокомментировал Сергей Качаев.
Выделение «дальневосточного гектара» будет способствовать развитию строительной сферы.
«Для обустройства «дальневосточных гектаров» потребуются строительные материалы и строительные услуги. Первый экономический эффект мы рассчитываем увидеть именно в этих сегментах экономики. Также получение земли будет оказывать влияние на развитие сельского хозяйства. Около 18 процентов граждан именно для этого берут свой «дальневосточный гектар». Люди планируют заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности», – указал замминистра.
При выборе участка, по мнению замминистра, работают два основных принципа: «Первый – близость к населённым пунктам и минимизация затрат, связанная с освоением участка. Граждане, понимая, что эти участки необходимо осваивать и тратить свои деньги на создание инфраструктуры, чаще всего выбирают землю рядом с населёнными пунктами и объектами инфраструктуры. Это позволит им быстрее и дешевле освоить участок. Второй принцип, которому граждане следуют при выборе участка, – близость к объектам рекреации, природным объектам, точкам притяжения для туристов».
По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении «дальневосточного гектара».