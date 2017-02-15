ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По последним данным с 1 февраля на третьем этапе программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить каждый гражданин России, подано более 25 тысяч заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило свыше 60,5 тысяч заявлений.

«Мы ожидаем что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение «дальневосточного гектара». Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке – 6,2 млн человек – то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы, – сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, – Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей».



Более 5,2 тысяч участков предоставлено в пользование, значительная часть участков находится на разных стадиях рассмотрения: на кадастровом учёте, стадии подготовке договора или согласовании документов с гражданами. Оформление участка занимает не более 60 дней.



Наиболее часто заявления на получение «дальневосточного гектара» поступают от мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.

«Это наиболее экономически активное население. Жители европейской части России рассматривают получение «дальневосточного гектара» под бизнес-проекты. Прежде всего это проекты в сфере сельского хозяйства и рекреации», – прокомментировал Сергей Качаев.



Выделение «дальневосточного гектара» будет способствовать развитию строительной сферы.

«Для обустройства «дальневосточных гектаров» потребуются строительные материалы и строительные услуги. Первый экономический эффект мы рассчитываем увидеть именно в этих сегментах экономики. Также получение земли будет оказывать влияние на развитие сельского хозяйства. Около 18 процентов граждан именно для этого берут свой «дальневосточный гектар». Люди планируют заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности», – указал замминистра.



При выборе участка, по мнению замминистра, работают два основных принципа: «Первый – близость к населённым пунктам и минимизация затрат, связанная с освоением участка. Граждане, понимая, что эти участки необходимо осваивать и тратить свои деньги на создание инфраструктуры, чаще всего выбирают землю рядом с населёнными пунктами и объектами инфраструктуры. Это позволит им быстрее и дешевле освоить участок. Второй принцип, которому граждане следуют при выборе участка, – близость к объектам рекреации, природным объектам, точкам притяжения для туристов».



По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении «дальневосточного гектара».