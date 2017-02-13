ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего директора местной коммерческой организации, обвиняемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, желая использовать денежные средства, предназначенные на выплату заработной платы работникам организации, в коммерческих и своих личных целях, достоверно зная о наличии денежных средств, полученных в период финансово-хозяйственной деятельности, достаточных для погашения ежемесячной задолженности по заработной плате перед работником общества, в нарушение требований ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; ст. 136 Трудового кодекса РФ, устанавливающей, что заработная плата выплачивается работнику не реже, чем каждые полмесяца; ст. 855 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей очередность списания денежных средств в случае их недостаточности, при наличии денежных средств в обществе, достаточных для производства данных выплат; а также трудовых договоров с сотрудниками, согласно которым заработная плата выплачивается работникам по месту работы, работодатель обязан выплачивать в полном размере и в срок заработную плату, зная о том, что расчет по заработной плате осуществляется 30-го числа месяца, следующего за расчётным, не произвёл полную выплату заработной платы свыше двух месяцев двум работникам организации: обрубщику, занятому на обработке литья наждаком и вручную в размере 158 557 рублей и слесарю-электрику по ремонту электрооборудования в размере 91 511 рублей.

В настоящее время уголовное дело с соответствующим ходатайством следователя передано в суд.