В Московской области бывшей сотруднице полиции предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух пешеходов
21.12.2016, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения 31-летней бывшей сотруднице МУ МВД России «Серпуховское» в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Ранее сообщалось, что 11 декабря 2016 года в вечернее время суток в правоохранительные органы Серпуховского района поступила информация о том, что обвиняемая, двигаясь по ул. 2-я Московская г. Серпухов на личном автотранспорте, нарушив правила дорожного движения, совершила наезд на двух пешеходов - 46-летнюю супружескую пару местных жителей. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие скончались на месте.
Ранее сообщалось, что 11 декабря 2016 года в вечернее время суток в правоохранительные органы Серпуховского района поступила информация о том, что обвиняемая, двигаясь по ул. 2-я Московская г. Серпухов на личном автотранспорте, нарушив правила дорожного движения, совершила наезд на двух пешеходов - 46-летнюю супружескую пару местных жителей. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие скончались на месте.