ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней Чудаковой Елены, признанной виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 23 ноября 2015 года 9-летний мальчик в ходе тренировки в спортивной секции по плаванию, проходившей в плавательном бассейне «Сатурн», расположенного в городе Раменское, оставшись без надлежащего наблюдения тренера – преподавателя по плаванию Чудаковой, потерял сознание и погрузился на дно бассейна. Через непродолжительное время ребенок был извлечен из воды, ему оказана первая медицинская помощь. Далее он был госпитализирован в больницу, где 7 декабря не приходя в сознание, скончался.

Приговором суда Чудаковой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.