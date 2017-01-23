В Московской олимпиаде школьников участвуют более 70 тыс. человек
23.01.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 70 тысяч учащихся столичных школ участвуют в Московской олимпиаде школьников, которая стартовала в ноябре прошлого года. На данный момент самые популярные дисциплины — это история, филология и физика.
Школьники 5–11-х классов смогут также попробовать свои силы в математике, праве, экономике, технологии, робототехнике, информатике, химии, лингвистике и астрономии.
В этом учебном году Московская олимпиада школьников проводится не по 14 предметам, как раньше, а по 19. К традиционному списку дисциплин добавились финансовая грамотность и предпрофессиональная олимпиада по четырём направлениям. Соревнования по 12 предметам входят в соответствующий перечень Минобрнауки России.
Посмотреть расписание и получить подробную информацию можно на сайте Московской олимпиады школьников.
Школьники 5–11-х классов смогут также попробовать свои силы в математике, праве, экономике, технологии, робототехнике, информатике, химии, лингвистике и астрономии.
В этом учебном году Московская олимпиада школьников проводится не по 14 предметам, как раньше, а по 19. К традиционному списку дисциплин добавились финансовая грамотность и предпрофессиональная олимпиада по четырём направлениям. Соревнования по 12 предметам входят в соответствующий перечень Минобрнауки России.
Посмотреть расписание и получить подробную информацию можно на сайте Московской олимпиады школьников.