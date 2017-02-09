ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пять зданий общей площадью почти 1,7 млн кв. метров планируется построить на территории делового центра "Москва-Сити" в 2017-2018 годах, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



По его словам, здесь возведут несколько уникальных объектов, в том числе многофункциональный киноконцертный зал на 4 тыс. зрительских мест. Также появится общегородская площадь, которая будет связана с мостом «Багратион» и Центральным выставочным комплексом «Экспоцентр» пешеходными маршрутами».



Глава Стройкомплекса отметил, что с 2011 по 2016 годы на территории делового центра было введено 10 объектов общей площадью 1,45 млн кв. метров.



Центр «Москва-Сити» будет обеспечен дорогами, метро и железнодорожным сообщением. Комплекс небоскрёбов будут обслуживать несколько линий метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В ближайшее время сюда будет продлена Калининско-Солнцевская ветка столичной подземки, запущен участок Второго кольца метро (Третьего пересадочного контура), построен северный дублёр Кутузовского проспекта и продлена Краснопресненская набережная.



Кроме того, к июлю в «Москва-Сити» планируется ввести самое высокое здание в Европе - 95-этажную башню «Восток» комплекса «Федерация». Её высота достигает рекордных 374 метров.