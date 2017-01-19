В Москве дан старт Всероссийской спортивно-образовательной игре "Защитники, вперёд!"
19.01.2017, 13:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 января 2017 г. на площадке Московского технологического университета прошла апробация Всероссийской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники, вперед!», в которой приняли участие команды из 26 школ.
«Защитники, вперед!» – это командные соревнования среди учащихся 1-4 классов. Сначала команды школьников соревнуются на муниципальном и региональном этапах, а августе в ВДЦ «Орленок» планируется провести Финал игры. Причем состязания проводятся по нескольким направлениям дополнительного образования детей – это безопасность дорожного движения, робототехника, самбо, экологическая безопасность, творчество и другие.
По словам ребят, одним из самых интересных этапов Игры стало прохождение станции "Защитники - экологи", где участникам необходимо было очистить морскую поверхность от загрязнений с помощью специальных роботов.
Данная спортивно-образовательная игра направлена в первую очередь на гражданское и патриотическое воспитание школьников, пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных установок.
Кроме этого 14 января прошло совещание с заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Кагановым, где обсудили перспективы развития данного проекта и то, каким образом будет развиваться игра в России и за рубежом. В совещании также приняли участие руководители образовательных центров г. Москвы, представители министерств образования регионов, бизнес-структур, общественных деятелей, спортсменов.
«Защитники, вперед!» – это командные соревнования среди учащихся 1-4 классов. Сначала команды школьников соревнуются на муниципальном и региональном этапах, а августе в ВДЦ «Орленок» планируется провести Финал игры. Причем состязания проводятся по нескольким направлениям дополнительного образования детей – это безопасность дорожного движения, робототехника, самбо, экологическая безопасность, творчество и другие.
По словам ребят, одним из самых интересных этапов Игры стало прохождение станции "Защитники - экологи", где участникам необходимо было очистить морскую поверхность от загрязнений с помощью специальных роботов.
Данная спортивно-образовательная игра направлена в первую очередь на гражданское и патриотическое воспитание школьников, пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных установок.
Кроме этого 14 января прошло совещание с заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Кагановым, где обсудили перспективы развития данного проекта и то, каким образом будет развиваться игра в России и за рубежом. В совещании также приняли участие руководители образовательных центров г. Москвы, представители министерств образования регионов, бизнес-структур, общественных деятелей, спортсменов.