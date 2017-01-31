ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве до 2019 года за счёт средств Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства планируется построить 18 амбулаторно-поликлинических учреждений. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв.

Кроме этого, будет построено 6 подстанций скорой медицинской помощи; 8 стационаров (в том числе три больничных корпуса, три патологоанатомических корпуса, один учебно-лабораторный корпус).

«В этом году мы планируем ввести 14 объектов здравоохранения: это две детско-взрослых и одна детская поликлиники, 4 подстанции скорой медицинской помощи, 3 стационарных корпуса и 4 инженерных объекта» - добавил Бочкарёв.