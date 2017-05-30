ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новом учебном году в столице продолжится реализация проекта «Мой школьный ресторан». В 20 учебных заведениях обычные столовые превратят в тематические рестораны с оригинальными интерьерами и интересным оформлением блюд. Сейчас в школах уже действуют 23 таких ресторана, в том числе латиноамериканский с мохито и буррито, немецкий с баварскими сосисками, азиатский с wok-станцией, а также русский с блинами. Эти блюда можно приобрести в буфете, при этом обычное меню столовой также сохраняется.

В школе № 1259 в Замоскворечье работает ресторан в бразильском стиле. Он оформлен в ярких цветах карнавала, в буфете подаются латиноамериканские блюда. Например, школьники могут попробовать буррито или выпить мохито.

«По сути мохито — это просто компот из цитрусовых, но он подаётся с трубочкой и веточкой мяты. И у детей, которые раньше не пили компот, он идёт на ура, — отметили в пресс-службе Департамента образования Москвы. — То есть школьники получают те же самые продукты в буфете и столовой, просто подача более интересная. Вся продукция, которую предлагают детям, соответствует санитарным нормам и правилам. Она готовится из продуктов для детского питания, согласованных с Роспотребнадзором».

Стиль обеденного зала предлагают и выбирают сами ученики совместно с педагогами. Школьники смогут проголосовать за один из тех интерьеров (среди них «Старая Москва», «Маленькая Италия», «Космический»), которые уже реализованы в других учебных заведениях, или придумать собственный.

«Проект утвердят в том случае, если за него проголосуют большинство учащихся. После этого начнётся переоборудование столовой», — рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.

Сейчас разрабатывается список образовательных организаций, где рестораны появятся в следующем учебном году. Обеденные залы по-новому оформят в том числе в школе № 2104 на Таганке и школе № 627 в Замоскворечье.