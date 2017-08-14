ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве ведётся подготовка и согласование адресного перечня более 300 стартовых площадок для программы реновации жилья. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Сейчас рассматривается 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 млн «квадратов» площадей», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что в ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных на 228 кварталов.



Глава Стройкомплекса напомнил, что утверждён список домов, входящих в программу реновации жилья. Их общая площадь - около 16 млн кв. м. Программа коснётся около 1 млн москвичей и предусматривает расселение квартир в 5144 домах.