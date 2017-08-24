ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Робот-оператор начал консультировать горожан по вопросам оплаты коммунальных услуг и изменения тарифов на ЖКУ. Получить информацию от виртуального помощника можно, если позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы.

В настоящий момент робот принимает и обрабатывает до семи процентов всех обращений горожан — это более 30 тысяч звонков в месяц. Он распознаёт человеческую речь (не только слова, но и предложения) и способен перевести абонента на сотрудника центра госуслуг, обсуживающего определенный округ Москвы.

Для того чтобы получить консультацию о тарифах на ЖКУ, надо сформулировать запрос следующим образом: «Я хочу проконсультироваться по вопросу начисления квартплаты». Робот в ответ на просьбу предоставит справочную информацию о том, когда и какие тарифы изменились. При необходимости онпереключит звонок на свободного сотрудника центра предоставления государственных услуг «Мои документы». Такая схема позволяет исключить оператора контакт-центра как дополнительное звено и сократить время ожидания абонента на линии в два раза.

«Программа задаст несколько уточняющих вопросов. Абоненту нужно ответить, в каком округе он проживает и готов ли произнести код плательщика. Если звонок поступил в нерабочее время, до 08:00 или после 20:00, программа попросит перезвонить в рабочие часы центров госуслуг. Продолжительность беседы с виртуальным оператором составит три — пять минут», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.