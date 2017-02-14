ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коммерческие перевозчики создали сервис для обмена информацией о водителях. Доступ к программе открыт всем транспортным компаниям, работающим по государственному контракту.

В ней хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах ГИБДД, а также об участии в ДТП. Кроме того, в программу вносят результаты медосмотров и информацию о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.

«По требованию Правительства Москвы коммерческие перевозчики, которые работают на внутригородских маршрутах, создали специальный сервис для обмена информацией о водителях автобусов», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам заммэра, сервис повысит безопасность пассажирских перевозок и поможет транспортным компаниям при отборе водителей.

«Сервис доступен для всех компаний, которые работают по государственным контрактам. Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей. Мы также готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов», — отметил Максим Ликсутов.