В Москве на маршрут вышел первый отечественный электробус
08.02.2017, 20:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начался основной этап испытаний отечественного электробуса ЛиАЗ-6274. С сегодняшнего дня он будет возить пассажиров по маршруту М2 между Филями и Китай-городом, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП "Мосгортранс". В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города, - говорится в сообщении.
"Сегодня Москва принимает на испытание новый вид подвижного состава, который имеет большой потенциал и является общемировой тенденцией развития общественного транспорта. Электробус сочетает в себе манёвренность и экологичность. По итогам шестимесячной тестовой эксплуатации специалисты Мосгортранса подготовят заключение и дадут рекомендации по данной модели. Уверен, что это поможет производителю создать серийный образец электробуса, удовлетворяющий высоким требованиям, которые столица предъявляет к городскому транспорту", ? отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, можно оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях.
Отметим, что по будням маршрутом М2 пользуются более 16 тысяч человек ежедневно.
В пресс-службе пояснили, что электробус, который начал свою работу в Москве, произведён на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан – в салоне есть все нужные ремни и крепления. Зрительно он не очень отличается от обычного автобуса. Правда, его "выдаёт" нарисованная на борту ярко-синяя вилка и надпись "Электробус". Войти в новый транспорт можно не только через переднюю дверь: у каждой двери поставили валидатор.
Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Заряжать машину планируется трижды в день по 10-20 минут.
Первым пассажирам новый вид транспорта понравился. По их отзывам, машина получилась тихая, тёплая и такая же быстрая, как обычный автобус. У электробуса стоит основной электродвигатель и вспомогательный маленький дизельный - для отопления салона. Тепло даже в морозы.
До этого, две с половиной недели электробус катался по Москве без людей. Как отмечают в пресс-службе Мосгортранса, пока транспорт вполне соответствует заявленным производителем характеристикам.
Ранее в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщали, что электробусы российского производства ЛиАЗ-6274 и Е433 производства завода "Белкоммунмаш" протестирует на столичных маршрутах. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе работы международной выставки "ЭкспоСитиТранс-2016".
Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП "Мосгортранс". В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города, - говорится в сообщении.
"Сегодня Москва принимает на испытание новый вид подвижного состава, который имеет большой потенциал и является общемировой тенденцией развития общественного транспорта. Электробус сочетает в себе манёвренность и экологичность. По итогам шестимесячной тестовой эксплуатации специалисты Мосгортранса подготовят заключение и дадут рекомендации по данной модели. Уверен, что это поможет производителю создать серийный образец электробуса, удовлетворяющий высоким требованиям, которые столица предъявляет к городскому транспорту", ? отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, можно оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях.
Отметим, что по будням маршрутом М2 пользуются более 16 тысяч человек ежедневно.
В пресс-службе пояснили, что электробус, который начал свою работу в Москве, произведён на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан – в салоне есть все нужные ремни и крепления. Зрительно он не очень отличается от обычного автобуса. Правда, его "выдаёт" нарисованная на борту ярко-синяя вилка и надпись "Электробус". Войти в новый транспорт можно не только через переднюю дверь: у каждой двери поставили валидатор.
Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Заряжать машину планируется трижды в день по 10-20 минут.
Первым пассажирам новый вид транспорта понравился. По их отзывам, машина получилась тихая, тёплая и такая же быстрая, как обычный автобус. У электробуса стоит основной электродвигатель и вспомогательный маленький дизельный - для отопления салона. Тепло даже в морозы.
До этого, две с половиной недели электробус катался по Москве без людей. Как отмечают в пресс-службе Мосгортранса, пока транспорт вполне соответствует заявленным производителем характеристикам.
Ранее в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщали, что электробусы российского производства ЛиАЗ-6274 и Е433 производства завода "Белкоммунмаш" протестирует на столичных маршрутах. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе работы международной выставки "ЭкспоСитиТранс-2016".