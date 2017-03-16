В Москве начнут строительство дублёра Кутузовского проспекта
16.03.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта начнут во втором полугодии текущего года. По словам главы Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, сейчас завершаются проектно-изыскательские работы. В ближайшие месяцы пройдут торги на определение генерального подрядчика.
"Первоначально южный дублёр Кутузовского проспекта планировалось строить за счёт средств инвесторов, - рассказал Андрей Бочкарёв. - Но с целью сокращения сроков Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение строить магистраль за счёт средств бюджета города".
Для дублёра планируют построить 11,5 километра дорог, в том числе участок от Минской до Мосфильмовской улицы. Сюда входят 5,5 километра основного хода, 4,3 километра съездов, 1,2 километра Минской улицы и участки соседних улиц.
Проектом также предусмотрено строительство восьми путепроводов, среди которых мост через пути Киевского направления железной дороги, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре железобетонных моста через реку Сетунь.
Для пешеходов на дублёре сделают четыре подземных перехода, а ближайшие дома отделят от дороги почти четыре километра шумозащитных экранов.
На 2017 год также запланировано начало строительства северного дублёра Кутузовского проспекта. Магистраль пройдёт от Молодогвардейской транспортной развязки до "Москва-Сити".
"Первоначально южный дублёр Кутузовского проспекта планировалось строить за счёт средств инвесторов, - рассказал Андрей Бочкарёв. - Но с целью сокращения сроков Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение строить магистраль за счёт средств бюджета города".
Для дублёра планируют построить 11,5 километра дорог, в том числе участок от Минской до Мосфильмовской улицы. Сюда входят 5,5 километра основного хода, 4,3 километра съездов, 1,2 километра Минской улицы и участки соседних улиц.
Проектом также предусмотрено строительство восьми путепроводов, среди которых мост через пути Киевского направления железной дороги, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре железобетонных моста через реку Сетунь.
Для пешеходов на дублёре сделают четыре подземных перехода, а ближайшие дома отделят от дороги почти четыре километра шумозащитных экранов.
На 2017 год также запланировано начало строительства северного дублёра Кутузовского проспекта. Магистраль пройдёт от Молодогвардейской транспортной развязки до "Москва-Сити".