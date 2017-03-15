ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице с 15 по 17 марта пройдёт юбилейный Международный форум дерматовенерологов и косметологов на тему «Перспективы дерматовенерологии и косметологии XXI века — приоритет эффективности и персонализированной медицины». Цель форума — повышение квалификации профильных врачей и улучшение качества медицинской помощи.

Научные выступления и дискуссии пройдут при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы, Национального альянса дерматологов и косметологов, Евро-азиатской ассоциации дерматовенерологов и гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём «ЮСТИ РУ».

Председателем оргкомитета форума выступит профессор, доктор медицинских наук Николай Потекаев, главный внештатный специалист — дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы. По его словам, на мероприятии эксперты смогут выработать пути решения многих медицинских проблем и определить основные направления подготовки квалифицированных кадров.

В тематических секциях, на симпозиумах и клинических разборах, которые будут три дня проходить в выставочном центре «Крокус Экспо», примут участие главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения России и московского Департамента здравоохранения. Дискуссии форума будут посвящены различным вопросам — клинической лабораторной диагностике, методам коррекции возрастных изменений кожи, профилактике осложнений в косметологии, современным трендам в практике эстетической медицины. Специалисты обсудят новые методы профилактики и лечения кожных заболеваний (в том числе и у детей), возможности лазерной терапии, проблемы рака кожи, а также правила аккредитации специалистов и оказания платных медицинских услуг в сфере косметологии.

17 марта на церемонии закрытия форума пройдёт награждение молодых учёных в области дерматовенерологии.