ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Студенты-медики из Европы, Центральной Америки и Африки пройдут обучение на базе Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. С 11 по 18 августа молодых специалистов из Италии, Мексики, Марокко, Чехии, Греции, Румынии, Боснии и Герцеговины и Сербии будут знакомить с передовыми технологиями в области мини-инвазивной хирургии щитовидной железы, пищевода и печени, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, надпочечников, а также с использованием роботических методов при проведении урологических и гинекологических операций.

Летняя хирургическая школа организована в рамках сотрудничества МКНЦ имени А.С. Логинова и Международной ассоциации студентов-медиков.

По словам директора центра, главного внештатного специалиста-онколога Департамента здравоохранения города Москвы профессора Игоря Хатькова, такая масштабная программа обучения с участием представителей сразу восьми стран реализуется впервые.

"Большим плюсом для этого проекта является наличие у нас собственного учебного центра, оснащение которого, в частности, позволяет включать в учебный процесс прямые трансляции показательных операций непосредственно из операционной, осваивать высокотехнологичные методы диагностики и хирургического лечения различных заболеваний", — отметил директор центра.