ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Северо-Западном округе, в квартале 75 района Хорошево-Мневники снесён дом первого периода индустриального домостроения.



Таким образом, объем остаточного сноса домов первого периода индустриального домостроения (первая программа сноса) составляет 69 зданий площадью 268,3 тыс.кв.м.



«Демонтаж пятиэтажек ведется в рамках утверждённой Мэром Москвы Сергеем Собяниным программы «Жилище». За счёт средств городского бюджета предстоит снести 42 дома, в рамках действующих инвестиционных контрактов – 27 зданий. Программа сноса выполнена на 95,8%», – говорит руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.