ОРЕАНДА-НОВОСТИ Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей город Москвы В.И. Сучков принял участие в церемонии освящения храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, построенного на ул. Судостроительная, 48А в рамках Программы строительства православных храмов.

Освящение совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время богослужения Патриарх Кирилл помолился о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского на Судостроительной улице был заложен одним из первых.

22 ноября 2011 года по благословению архиепископа Истринского Арсения был освящен временный (малый) храм. В последствии рядом была установлена армейская палатка, которая была оборудована и освящена как временный храм-часовня.

27 марта 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении московского духовенства совершил чин освящения закладного камня на месте строительства нового храма в честь Святителя Спиридона.

В настоящее время построены храм Спиридона Тримифунтского, дом причта и малая церковь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Главный купол святыни венчает уникальный крест с подсветкой.

Крест сделан специально для этой церкви. Высота креста - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором, но главная особенность - вставки из цветного стекла, оснащенные светодиодами, которые светятся в темноте.

Идея изготовления такого необычного креста принадлежит настоятелю – священнику Михаилу Шманову и приходу.

При строгом соблюдении всех церковных канонов здесь мы видим яркий пример того, как технологии XXI века применяются в современном храмовом зодчестве.