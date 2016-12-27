В Москве освящён ещё один храм из Программы строительства православных храмов
27.12.2016, 11:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей город Москвы В.И. Сучков принял участие в церемонии освящения храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, построенного на ул. Судостроительная, 48А в рамках Программы строительства православных храмов.
Освящение совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время богослужения Патриарх Кирилл помолился о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.
Храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского на Судостроительной улице был заложен одним из первых.
22 ноября 2011 года по благословению архиепископа Истринского Арсения был освящен временный (малый) храм. В последствии рядом была установлена армейская палатка, которая была оборудована и освящена как временный храм-часовня.
27 марта 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении московского духовенства совершил чин освящения закладного камня на месте строительства нового храма в честь Святителя Спиридона.
В настоящее время построены храм Спиридона Тримифунтского, дом причта и малая церковь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Главный купол святыни венчает уникальный крест с подсветкой.
Крест сделан специально для этой церкви. Высота креста - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором, но главная особенность - вставки из цветного стекла, оснащенные светодиодами, которые светятся в темноте.
Идея изготовления такого необычного креста принадлежит настоятелю – священнику Михаилу Шманову и приходу.
При строгом соблюдении всех церковных канонов здесь мы видим яркий пример того, как технологии XXI века применяются в современном храмовом зодчестве.
Освящение совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время богослужения Патриарх Кирилл помолился о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.
Храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского на Судостроительной улице был заложен одним из первых.
22 ноября 2011 года по благословению архиепископа Истринского Арсения был освящен временный (малый) храм. В последствии рядом была установлена армейская палатка, которая была оборудована и освящена как временный храм-часовня.
27 марта 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении московского духовенства совершил чин освящения закладного камня на месте строительства нового храма в честь Святителя Спиридона.
В настоящее время построены храм Спиридона Тримифунтского, дом причта и малая церковь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Главный купол святыни венчает уникальный крест с подсветкой.
Крест сделан специально для этой церкви. Высота креста - 4,5 метра, он украшен вызолоченным ажурным узором, но главная особенность - вставки из цветного стекла, оснащенные светодиодами, которые светятся в темноте.
Идея изготовления такого необычного креста принадлежит настоятелю – священнику Михаилу Шманову и приходу.
При строгом соблюдении всех церковных канонов здесь мы видим яркий пример того, как технологии XXI века применяются в современном храмовом зодчестве.