В Москве откроют мемориальную доску в память о погибших в катастрофе Ту-154
13.01.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мемориальную доску в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России выпускниках и студентах Московского государственного института культуры (МГИК) откроют на здании музыкального кадетского корпуса МГИК 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, в том числе 14 выпускников и студентов МГИК.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, в том числе 14 выпускников и студентов МГИК.