ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автомобильное движение на участке Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади, а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава возобновлено с 12:00.



«Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 05:00», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Техническое окно с 05:00 до полудня было необходимо для того, чтобы асфальт успел затвердеть.



По словам Петра Бирюкова, при укладке асфальта были задействованы около двух тысяч работников предприятий комплекса городского хозяйства и порядка 600 единиц различной техники. Работы выполнены досрочно.



Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, а также площадь Тверская Застава благоустраивают по программе «Моя улица». Здесь сделали широкие тротуары, отремонтировали фасады домов, а в конце осени высадят деревья. На площадь Тверская Застава вернули памятник Максиму Горькому.