В Москве отреставрируют здание Литературного института имени А.М.Горького
04.03.2017, 22:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Литературный институт имени Горького является одним из самых крупных в России и мире литературных высших учебных заведений. С 1933 года учреждение располагается в здании городской усадьбы ХVIII-XIХ веков, расположенной на Тверском бульваре. Напомним, что усадьба относится к объектам культурного наследия федерального уровня. Недавно был объявлен конкурс на проведение работ по реставрации здания усадьбы.
Здание может похвалиться тем, что играло немалую роль в культуре России. Так, здесь родился известный философ и публицист Александр Герцен (тогда дом принадлежал его дяде). Девятнадцатый век прошёл для усадьбы под знаком литературных салонов, на которые собирались Гоголь, Белинский, Аксаков, Чаадаев, Баратынский, Щепкин. В двадцатые годы прошлого века усадьба видела в своих стенах Маяковского, Блока, Есенина. Описание этого здания присутствует в произведениях многих российских литераторов – у Герцена в "Былом и думах", в булгаковском "Мастере и Маргарите", в "Четвёртой прозе" Мандельштама и других.
В ходе реставрации усадьба будет приспособлена под современное использование. Согласно утверждённого проекта, здание ожидает усиление конструкций, реставрация предмета охраны. Кроме того, строители воссоздадут утраченные конструктивные элементы и интерьеры и оснастят здание современным инженерным оборудованием.
Реставрация будет проводиться за бюджетные средства, выделенные из федеральной казны. Завершить проект предполагается не позже 2019 года. Отметим, что усадьба включена в список знаковых федеральных проектов, реализуемых на территории центра российской столицы, кураторством которых занимаются в Департаменте градостроительной политики Москвы. По словам мэра столицы РФ, в последние шесть лет в городе отреставрировали свыше семисот памятников архитектуры.
Здание может похвалиться тем, что играло немалую роль в культуре России. Так, здесь родился известный философ и публицист Александр Герцен (тогда дом принадлежал его дяде). Девятнадцатый век прошёл для усадьбы под знаком литературных салонов, на которые собирались Гоголь, Белинский, Аксаков, Чаадаев, Баратынский, Щепкин. В двадцатые годы прошлого века усадьба видела в своих стенах Маяковского, Блока, Есенина. Описание этого здания присутствует в произведениях многих российских литераторов – у Герцена в "Былом и думах", в булгаковском "Мастере и Маргарите", в "Четвёртой прозе" Мандельштама и других.
В ходе реставрации усадьба будет приспособлена под современное использование. Согласно утверждённого проекта, здание ожидает усиление конструкций, реставрация предмета охраны. Кроме того, строители воссоздадут утраченные конструктивные элементы и интерьеры и оснастят здание современным инженерным оборудованием.
Реставрация будет проводиться за бюджетные средства, выделенные из федеральной казны. Завершить проект предполагается не позже 2019 года. Отметим, что усадьба включена в список знаковых федеральных проектов, реализуемых на территории центра российской столицы, кураторством которых занимаются в Департаменте градостроительной политики Москвы. По словам мэра столицы РФ, в последние шесть лет в городе отреставрировали свыше семисот памятников архитектуры.