ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 февраля состоялось очередное заседание правительства Москвы, на котором было принято постановление о присвоении наименований ряду городских улиц и площади.



В Дорогомилове появится улица Андрея Карлова. В память о дипломате и после Российской Федерации в Турции Андрее Геннадьевиче Карлове, трагически погибшем в результате теракта 19 декабря прошлого года, назовут проезд № 1968. Данный проезд находится на проектировке и территориально располагается рядом с обелиском «Москва — город-герой» на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. Стоит отметить, что сравнительно недалеко от улицы Карлова есть квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств.



Единственной площадью в постановлении о присвоении наименований стала площадь, расположенная на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц. Её назвали в память о Фиделе Кастро – государственном, политическом и партийном деятеле, руководившим Кубой с 1959 по 2006 год.



Имя видного советского военачальника и государственного деятеля, Маршала Советского Союза Бориса Николаевича Шапошникова, будет дано проектируемому проезду № 5509 в Хорошёвском районе. Ещё один проезд на проектировке в этом же районе стал улицей Генерала Сандалова. Улицу назвали в честь генерала-полковника Леонида Михайловича Сандалова, который в период битвы за Москву возглавлял штаб 20-й армии.



Новые улицы, Маршала Шапошникова и Генерала Сандалова, располагаются в таком районе, где большинство улиц и площадей носят имена выдающихся военачальников и героев Великой Отечественной войны.



Помимо этого, в память о незаурядном учёном и хирурге-офтальмологе Святославе Николаевиче Фёдорове назван безымянный проезд от Дмитровского шоссе (в районе дома 90, корпус 1) до Бескудниковского бульвара. Теперь улица будет носить имя учёного. Рядом с новой улицей находится межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова.