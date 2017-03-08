ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва прошла презентация концепции его развития. В обсуждении документа приняли участие представители музейного сообщества, РПЦ, Минкультуры России, эксперты, художники, а также члены Общественного Совета при Минкультуры России.



По словам директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва Михаила Миндлина, одна из основных целей концепции - организация современной экспозиционной деятельности, в том числе реорганизация постоянной экспозиции, не обновлявшейся долгие годы. Он подчеркнул, что задачу не решить без увеличения площадей, как выставочных, так и служебных.



Согласно концепции, новые площади могут появиться в случае передачи в оперативное пользование музею усадьбы Хрящевых и выселенного жилого дома, расположенных в его непосредственной близости, и находящихся в собственности Москвы. Это позволит полностью сделать комплекс зданий Спасо-Андроникова монастыря зоной музейного показа. Также на территории монастырского комплекса в сотрудничестве с Московской Патриархией может быть создано главное церковное древлехранилище.



Михаил Миндлин отметил, что площадь двух зданий - более 4 тыс. кв. метров. «Это не решит все проблемы музея, но позволит значительно расширить экспозиционное пространство внутри монастырского комплекса», - сказал директор музея, добавив, что сейчас экспонируется всего лишь 6 процентов от фондов музея.



Кроме того, концепция предполагает реставрацию зданий музея, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также документ затрагивает штатную структуру учреждения, которую планируется существенно расширить. Напрмер, предлагается создать отдел общественных связей, издательский отдел, медиатеку, отделы проектов, научной экспертизы, юридического, технического обеспечения условий сохранности.



Со своей стороны первый заместитель Министра культуры РФ Владимир Аристархов предложил создать специальную рабочую группу, которая бы занялась доработкой концепции с учётом предложений музейного сообщества и РПЦ.



Идею поддержал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что в музее представлено то, чего нет нигде в мире и это - его колоссальное конкурентное преимущество.