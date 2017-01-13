В Москве продлена акция по утилизации новогодних ёлок
13.01.2017, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ГПБУ «Мосприрода» продлевает акцию «Ёлочный круговорот — 2017» до 19 января. Сдать новогодние деревья на переработку можно на особоохраняемых природных территориях столицы. Их адреса есть на сайте ведомства.
Акция стартовала 9 января. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которая становится основой растительного грунта. В 13 пунктах принимают ели, сосны и пихты. Предварительно с них надо снять все украшения и мишуру.
Организаторы акции напоминают, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные деревья, нет условий для их естественного разложения. Поэтому органические вещества не возвращаются в почву.
Акция стартовала 9 января. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которая становится основой растительного грунта. В 13 пунктах принимают ели, сосны и пихты. Предварительно с них надо снять все украшения и мишуру.
Организаторы акции напоминают, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные деревья, нет условий для их естественного разложения. Поэтому органические вещества не возвращаются в почву.