В Москве прошла стажировка по организации церковной помощи бездомным
27.12.2016, 14:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 по 23 декабря 2016 года в Москве проходила стажировка по организации проектов помощи бездомным, которую организовал благотворительный фонд «Помощник и Покровитель» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В стажировке приняли участие по два представителя от каждой из десяти епархий в городах Южного федерального округа, в которых проходил последний благотворительный автопробег «Надежда».
В ходе стажировки церковные социальные работники познакомились с работой «Ангара спасения» — одного из проектов православной службы помощи «Милосердие», посетили церковный пункт помощи бездомным «Дом на полпути» при храме Иакова Заведеева в Казенной слободе, а также государственный приют для бездомных в ЦСА «Люблино», здравпункт для бездомных и дезинфекционную станцию № 4. Вместе с сотрудниками фонда «Помощник и Покровитель» они выехали в рейс на специальном автобусе, в котором бездомные получают горячую пищу, а также доврачебную помощь и консультацию.
Итоги стажировки подвели 23 декабря в ходе круглого стола «Помощь бездомным в регионах Южного федерального округа. Практическая оценка ситуации», который прошел в Синодальном отделе по благотворительности. «Наиболее хорошо организована церковная помощь бездомным в Ростовской области и в Ставропольском крае — здесь созданы все условия для решения проблемы бездомности, активно работают НКО», — отметил руководитель направления помощи бездомным Отдела Илья Кусков.
«В Ростове-на-Дону при Покровском храме открыт аналог московского "Ангара спасения" — отапливаемая палатка для бездомных площадью 80 кв. метров», — рассказал сотрудник социального отдела Ростовской епархии Илья Котенко. По его словам, в начале 2018 года планируется открыть полноценный реабилитационный центр для людей, которые хотят вернуться с улицы к нормальной жизни. Для реализации этого проекта будут использованы, в том числе, грантовые средства.
Помощью бездомным уже три года занимаются добровольцы храма Всех святых г. Краснодара. «Мы организуем кормления, раздаем одежду, оказываем адресную помощь, — рассказал куратор этого добровольческого движения Тамерлан Тарамов. — Сейчас мы планируем расширить сферу нашей деятельности и попытаемся получить поддержку государства. Хотелось бы оказывать помощь в восстановлении документов, организовать помывочные, кабинет доврачебной помощи. Как все это работает, мы увидели в московском "Ангаре спасения"».
В ходе стажировки церковные социальные работники познакомились с работой «Ангара спасения» — одного из проектов православной службы помощи «Милосердие», посетили церковный пункт помощи бездомным «Дом на полпути» при храме Иакова Заведеева в Казенной слободе, а также государственный приют для бездомных в ЦСА «Люблино», здравпункт для бездомных и дезинфекционную станцию № 4. Вместе с сотрудниками фонда «Помощник и Покровитель» они выехали в рейс на специальном автобусе, в котором бездомные получают горячую пищу, а также доврачебную помощь и консультацию.
Итоги стажировки подвели 23 декабря в ходе круглого стола «Помощь бездомным в регионах Южного федерального округа. Практическая оценка ситуации», который прошел в Синодальном отделе по благотворительности. «Наиболее хорошо организована церковная помощь бездомным в Ростовской области и в Ставропольском крае — здесь созданы все условия для решения проблемы бездомности, активно работают НКО», — отметил руководитель направления помощи бездомным Отдела Илья Кусков.
«В Ростове-на-Дону при Покровском храме открыт аналог московского "Ангара спасения" — отапливаемая палатка для бездомных площадью 80 кв. метров», — рассказал сотрудник социального отдела Ростовской епархии Илья Котенко. По его словам, в начале 2018 года планируется открыть полноценный реабилитационный центр для людей, которые хотят вернуться с улицы к нормальной жизни. Для реализации этого проекта будут использованы, в том числе, грантовые средства.
Помощью бездомным уже три года занимаются добровольцы храма Всех святых г. Краснодара. «Мы организуем кормления, раздаем одежду, оказываем адресную помощь, — рассказал куратор этого добровольческого движения Тамерлан Тарамов. — Сейчас мы планируем расширить сферу нашей деятельности и попытаемся получить поддержку государства. Хотелось бы оказывать помощь в восстановлении документов, организовать помывочные, кабинет доврачебной помощи. Как все это работает, мы увидели в московском "Ангаре спасения"».