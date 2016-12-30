В Москве пройдет IV Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"
30.12.2016, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль "Первозданная Россия" откроется 20 января в Центральном Доме художника. В четвертый раз он соберет ценителей красоты родной природы и даст старт Году экологии в России.
Одна из зон фотоэкспозиции будет посвящена заповедникам и национальным паркам России. Уникальные фотографии расскажут о местах, где редко ступает нога человека, и редчайших обитателях дикой природы, находящихся под угрозой исчезновения. Гостей фестиваля ждут научно-популярные лекции и встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков — с теми, кто большую часть жизни проводит в самых отдаленных уголках нашей страны и посвятил себя изучению и сохранению дикой природы.
Во время фестиваля будут показаны новейшие фильмы, пройдут мастер-классы и лектории. Одну из центральных зон экспозиции займет персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа Вадима Гиппенрейтера.
"Каждый выходной день будет посвящен определенной тематике: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино.Традиционно гостей ждут показы новейших документальных и анимационных фильмов, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями", — отмечают организаторы.
Одна из зон фотоэкспозиции будет посвящена заповедникам и национальным паркам России. Уникальные фотографии расскажут о местах, где редко ступает нога человека, и редчайших обитателях дикой природы, находящихся под угрозой исчезновения. Гостей фестиваля ждут научно-популярные лекции и встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков — с теми, кто большую часть жизни проводит в самых отдаленных уголках нашей страны и посвятил себя изучению и сохранению дикой природы.
Во время фестиваля будут показаны новейшие фильмы, пройдут мастер-классы и лектории. Одну из центральных зон экспозиции займет персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа Вадима Гиппенрейтера.
"Каждый выходной день будет посвящен определенной тематике: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино.Традиционно гостей ждут показы новейших документальных и анимационных фильмов, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями", — отмечают организаторы.