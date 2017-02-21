В Москве пройдёт VIII Международный форум "Экология"
21.02.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20-21 марта в Москве на площадке конгресс-парка отеля «Рэдиссон Ройал, Москва» в восьмой раз состоится масштабный Международный форум «Экология».
В соответствии с указом президента РФ В. Путина, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Среди его важнейших задач – принятие ключевых решений для реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, совершенствование экологического законодательства и привлечение максимального внимания к экологической проблематике.
Организатор форума – АНО «Общественный форум «Экология», Общественный совет которого возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды ФС РФ Николай Валуев. Мероприятие пройдет при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.
Ожидается, что в работе Форума примут участие более 600 представителей из 60 регионов России и 10 иностранных государств. Среди участников – представители профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы эко-услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий и экооборудования.
Деловая программа форума охватывает широкий спектр вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, модернизации системы водно-коммунального хозяйства, внедрения наилучших доступных технологий, разработки и реализации региональных программ в области обращения с отходами. Также участники обсудят проблемы взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, предотвращения и ликвидации нефтеразливов и др. В рамках общественной повестки форума будут подняты такие темы, как реализация мероприятий в рамках Года экологии, экологическое образование и др. На площадке форума состоится ряд специальных событий, в частности, открытая дискуссия, посвященная перспективам «зеленого» развития России. Ее участники обсудят разработку Концепции экологически устойчивого («зеленого») развития РФ.
Целью работы Форума является выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Все инициативы будут объединены в резолюцию, направляемую в органы государственной власти.
В соответствии с указом президента РФ В. Путина, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Среди его важнейших задач – принятие ключевых решений для реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, совершенствование экологического законодательства и привлечение максимального внимания к экологической проблематике.
Организатор форума – АНО «Общественный форум «Экология», Общественный совет которого возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды ФС РФ Николай Валуев. Мероприятие пройдет при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.
Ожидается, что в работе Форума примут участие более 600 представителей из 60 регионов России и 10 иностранных государств. Среди участников – представители профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы эко-услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий и экооборудования.
Деловая программа форума охватывает широкий спектр вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, модернизации системы водно-коммунального хозяйства, внедрения наилучших доступных технологий, разработки и реализации региональных программ в области обращения с отходами. Также участники обсудят проблемы взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, предотвращения и ликвидации нефтеразливов и др. В рамках общественной повестки форума будут подняты такие темы, как реализация мероприятий в рамках Года экологии, экологическое образование и др. На площадке форума состоится ряд специальных событий, в частности, открытая дискуссия, посвященная перспективам «зеленого» развития России. Ее участники обсудят разработку Концепции экологически устойчивого («зеленого») развития РФ.
Целью работы Форума является выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Все инициативы будут объединены в резолюцию, направляемую в органы государственной власти.