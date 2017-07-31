ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 сентября в столице пройдёт традиционный осенний велопарад. Его участники проедут от Звёздного бульвара по набережным до парка «Красная Пресня». Общая протяжённость маршрута составит около 30 километров. Сбор участников - в 11:00 на Звёздном бульваре и в Останкинском проезде. Парад проводится в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах.

«По нашим подсчётам, в осеннем велопараде смогут принять участие около 30 тысяч человек», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Велопарад — это не спортивный марафон. Средняя скорость колонны не будет превышать 15 километров в час. Принять участие в заезде могут все желающие независимо от физической подготовки и возраста. Горожане без собственного велосипеда смогут на льготных условиях воспользоваться столичной системой велопроката «Велобайк».



Осенний парад будет приурочен к всемирному «Дню без автомобиля», который отмечается 22 сентября. В этот день водителей традиционно призывают отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт.