В Москве реконструируют водопровод на 1-й Тверской-Ямской улице бестраншейным методом
07.03.2017, 07:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 1-й Тверской-Ямской стартовал второй этап реконструкции водопроводных сетей. Работы будут вестись на нечётной стороне улицы (по направлению из области в центр). Предполагается, что ремонт завершится в первой декаде апреля.
«Перекрывать улицу не планируется. Движение будет ограничено на двух полосах поочерёдно: сначала на второй, а затем на первой от края борта. Отключения абонентов от системы водоснабжения на время реконструкции не потребуется», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он заметил, что первый этап реконструкции водопровода на Тверской (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской удалось завершить на неделю раньше срока. Работы на чётной стороне этих улиц (по направлению из центра в область) проводил Мосводоканал. Было обновлено 820 метров водопроводных сетей, выполнена реконструкция всех 25 колодцев по трассе трубопроводов.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реконструкция сетей выполняется бестраншейным методом. Новые полиэтиленовые трубы протягивают внутри уже существующих. Эта современная технология не требует дополнительных раскопок при прокладке коммуникаций. В общей сложности в этом районе специалисты выявили около двух километров изношенных трубопроводов 1901–1968 годов укладки. Также планируется заменить запорную арматуру и пожарные гидранты.
Специалисты Мосгаза, Мосводоканала, Мосводостока, МОЭК, МОЭСК и частные инвесторы заменят инженерные сети и коммуникации на 34 объектах улично-дорожной сети. Эти работы позволят избежать плановых разрытий на благоустроенных улицах в течение ближайших 20–25 лет.
«Перекрывать улицу не планируется. Движение будет ограничено на двух полосах поочерёдно: сначала на второй, а затем на первой от края борта. Отключения абонентов от системы водоснабжения на время реконструкции не потребуется», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он заметил, что первый этап реконструкции водопровода на Тверской (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской удалось завершить на неделю раньше срока. Работы на чётной стороне этих улиц (по направлению из центра в область) проводил Мосводоканал. Было обновлено 820 метров водопроводных сетей, выполнена реконструкция всех 25 колодцев по трассе трубопроводов.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реконструкция сетей выполняется бестраншейным методом. Новые полиэтиленовые трубы протягивают внутри уже существующих. Эта современная технология не требует дополнительных раскопок при прокладке коммуникаций. В общей сложности в этом районе специалисты выявили около двух километров изношенных трубопроводов 1901–1968 годов укладки. Также планируется заменить запорную арматуру и пожарные гидранты.
Специалисты Мосгаза, Мосводоканала, Мосводостока, МОЭК, МОЭСК и частные инвесторы заменят инженерные сети и коммуникации на 34 объектах улично-дорожной сети. Эти работы позволят избежать плановых разрытий на благоустроенных улицах в течение ближайших 20–25 лет.