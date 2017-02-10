В Москве стартовал очередной этап программы "Моя улица"
10.02.2017, 19:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве проходят работы подготовительного этапа программы "Моя улица". Об этом на совещании по оперативным вопросам доложил начальник Объединения административно-технических инспекций Дмитрий Семёнов.
Специалисты Мосгаза, Мосводоканала, Мосводостока, МОЭК, МОЭСК, а также частные инвесторы заменят инженерные сети и коммуникации на 34 объектах улично-дорожной сети.
Эти работы позволят избежать разрытий благоустроенных улиц и тротуаров в течение ближайших 10–15 лет.
В этом году в рамках программы "Моя улица" планируется благоустроить район строящегося парка "Зарядье", Бульварное и Садовое кольцо, Тверскую улицу, а также ряд других улиц и площадей в центре города.
Специалисты Мосгаза, Мосводоканала, Мосводостока, МОЭК, МОЭСК, а также частные инвесторы заменят инженерные сети и коммуникации на 34 объектах улично-дорожной сети.
Эти работы позволят избежать разрытий благоустроенных улиц и тротуаров в течение ближайших 10–15 лет.
В этом году в рамках программы "Моя улица" планируется благоустроить район строящегося парка "Зарядье", Бульварное и Садовое кольцо, Тверскую улицу, а также ряд других улиц и площадей в центре города.