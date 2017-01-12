В Москве стартуют "Академические субботы" для учителей
12.01.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый проект «Академические субботы» для учителей стартует в январе 2017 года. Об этом сообщили в Департаменте образования столицы.
Первая лекция на тему «Русский язык сегодня» состоится 14 января в 10:00. Она пройдёт в школе № 1253 на Зубовском бульваре, дом 5, строение 1. Лекцию прочитает президент Российской академии образования доктор филологических наук Людмила Вербицкая.
Она затронет вопросы преподавания русского языка в школе и вузе, проблемы современных языковых норм и вопросы сохранения русского языка.
Людмила Вербицкая расскажет об истории развития научных школ в российских университетах, создании русскоязычных словарей и учебников, русском языке в средствах массовой информации.
Также будут обсуждаться вопросы государственной политики, законодательства и места русского языка в системе мировых языков.
Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте Городского методического центра.
Первая лекция на тему «Русский язык сегодня» состоится 14 января в 10:00. Она пройдёт в школе № 1253 на Зубовском бульваре, дом 5, строение 1. Лекцию прочитает президент Российской академии образования доктор филологических наук Людмила Вербицкая.
Она затронет вопросы преподавания русского языка в школе и вузе, проблемы современных языковых норм и вопросы сохранения русского языка.
Людмила Вербицкая расскажет об истории развития научных школ в российских университетах, создании русскоязычных словарей и учебников, русском языке в средствах массовой информации.
Также будут обсуждаться вопросы государственной политики, законодательства и места русского языка в системе мировых языков.
Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте Городского методического центра.